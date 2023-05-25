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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Yönetmen Onur Ünlü’yle 5 yıllık ilişkisi geçen aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü kalbini yeniden aşka açtı. Ünlü oyuncu, Jakuzi grubu solisti Kutay Soyocak ile birlikte.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.

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