Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Yönetmen Onur Ünlü’yle 5 yıllık ilişkisi geçen aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü kalbini yeniden aşka açtı. Ünlü oyuncu, Jakuzi grubu solisti Kutay Soyocak ile birlikte.

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