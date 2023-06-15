  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi

Ünlü oyuncu davet için gittiği İskoçya'da yöresel kıyafet kilt giydi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi

Ünlü oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, İskoçya'ya gitti. Bir davete katılan çifte, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman eşlik etti.

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi
Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi.

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi
Tosun, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti
  Magazin

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti

Erkan Kolçak Köstendil kazandığı tazminata itiraz etti
  Magazin

Erkan Kolçak Köstendil kazandığı tazminata itiraz etti

Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...
  Magazin

Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
  Magazin

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
  Magazin

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu