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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, tişörtünün kolunu sıyırarak yeni dövmesini gösterdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Yakın arkadaşlar Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün çocukları Ali ve Marsel ile Bebek’te görüntülendi.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti
İkiliden Şakrak, tişörtünün kolunu sıyırarak yeni dövmesini gösterdi: “Şakrak kuşu şeklinde yeni bir dövme yaptırdım. Yalnız yaşayan, çok dayanıklı bir kuş bu. Rahmetli babamdan bize soyadı kaldı. Onun anısına yaptırdım. 11’inci dövmem oldu.”

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti

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