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Bülent Şakrak'tan ayrılacağı konuşulan Ceyda Düvenci'den boşanma iddiasını doğrulayan açıklama...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Bülent Şakrak'tan ayrılacağı konuşulan Ceyda Düvenci'den boşanma iddiasını doğrulayan açıklama...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yalında evlenmişti. Okan Ali adında çocuğu olan çiftin, boşanakları iddia edilmişti.

Bülent Şakrak'tan ayrılacağı konuşulan Ceyda Düvenci'den boşanma iddiasını doğrulayan açıklama...
Ünlü oyuncu, daha önce boşanma haberlerini yalanlamıştı. Düvenci, geçen gün çıkan boşanma haberine açıklık getirdi ve kabul etti.

Bülent Şakrak'tan ayrılacağı konuşulan Ceyda Düvenci'den boşanma iddiasını doğrulayan açıklama...
Düvenci, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen. Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar..." dedi.

 

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