Bülent Şakrak kendisini bakın kime benzetti! Şok olacaksınız!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kendisini idam edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'e benzetti. Oyuncu, fotoşopla kendisini yaşlandırdığı fotoğrafı ve Saddam Hüseyin'in karesini yan yana getirdi.



Kolaj fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Şakrak, "Saddam'ın bi sürü dublörü varmış diyollaaa" diye yazdı.



Şakrak, 2015 yılından beri evli olduğu Ceyda Düvenci ile boşanma arifesinde...

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