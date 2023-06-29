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Bülent Şakrak kendisini bakın kime benzetti! Şok olacaksınız!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kendisini idam edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'e benzetti. İşte detaylar...

Bülent Şakrak kendisini bakın kime benzetti! Şok olacaksınız!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kendisini idam edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'e benzetti. Oyuncu, fotoşopla kendisini yaşlandırdığı fotoğrafı ve Saddam Hüseyin'in karesini yan yana getirdi.

Bülent Şakrak kendisini bakın kime benzetti! Şok olacaksınız!
Kolaj fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Şakrak, "Saddam'ın bi sürü dublörü varmış diyollaaa" diye yazdı.

Bülent Şakrak kendisini bakın kime benzetti! Şok olacaksınız!
Şakrak, 2015 yılından beri evli olduğu Ceyda Düvenci ile boşanma arifesinde...

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