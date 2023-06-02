 Cem Yılmaz'dan müjde

Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Bülent Şakrak ve Merve Dizdar'ın başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri dizisinde yeni gelişme yaşandı.



Geçtiğimiz sene Netflix'te yayınlanan projenin, ikinci sezonu gelecek.

Bülent Şakrak ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Yılmaz, "Erşan Kuneri 2. sezon Payro ile dizi keyfi" yazarak, müjdeyi verdi.

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