  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cem Yılmaz'dan müjde

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin devamının geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'dan müjde

Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Bülent Şakrak ve Merve Dizdar'ın başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri dizisinde yeni gelişme yaşandı.

Cem Yılmaz'dan müjde
Geçtiğimiz sene Netflix'te yayınlanan projenin, ikinci sezonu gelecek.

 Cem Yılmaz'dan müjde

Bülent Şakrak ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Yılmaz, "Erşan Kuneri 2. sezon Payro ile dizi keyfi" yazarak, müjdeyi verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  
  Magazin

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  

Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu
  Magazin

Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu

Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk
  Magazin

Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk

Evli olan komedyen Tolga Çevik'ten flaş açıklama: Aşka inanmıyorum
  Magazin

Evli olan komedyen Tolga Çevik'ten flaş açıklama: Aşka inanmıyorum

Cem Yılmaz'dan aile pozu
  Magazin

Cem Yılmaz'dan aile pozu

Ahu Yağtu oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı
  Magazin

Ahu Yağtu oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı