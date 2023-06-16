 Cem Yılmaz EYT'den emekli oldu! Bakın kaç para alıyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, emekli olduğunu açıkladı.

Komedyen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Yılmaz, "1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ - Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım, 12.680 TL... Teşekkürler hayat, çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" diye yazdı.

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