Bir dönem sevgili olan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz pişti oldu

Evlenecekleri konuşulurken ayrılık kararıyla şaşırtan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, Powertürk Ödül Gecesi'nde pişti oldu.



Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Yılmaz ile Samyeli'nin pişti kısa sürede gündem oldu.

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