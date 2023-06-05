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Bir dönem sevgili olan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz pişti oldu

Bir dönem sevgili olan ve evlenecekleri konuşulan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli pişti oldu. İşte haberin detayları...

Bir dönem sevgili olan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz pişti oldu

Evlenecekleri konuşulurken ayrılık kararıyla şaşırtan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, Powertürk Ödül Gecesi'nde pişti oldu.

Bir dönem sevgili olan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz pişti oldu
Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Yılmaz ile Samyeli'nin pişti kısa sürede gündem oldu.

Bir dönem sevgili olan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz pişti oldu

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