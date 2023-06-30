Bülent Şakrak ile boşanma sürecinde olan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf

Sekiz yıldır evli olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma sürecinde olduğu söyleniyor. Düvenci, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşımla boşanmayı doğrulamıştı.



Düvenci, bir takipçisinin, "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip... Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma... Çok pişman olursun.. Bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" sözlerine, "Kararı ben vermedim maalesef" yanıtını verdi. (Yorumifşa)

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