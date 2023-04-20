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Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...

Cansu Tosun, iç çamaşırı markası Islandy ile Paris'te bir etkinliğe davet edildi. İşte haberin detayları...

Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...

Cansu Tosun, geçtiğimiz yıl yarattığı bikini görünümlü iç çamaşırı markası Islandy ile Paris'te bir etkinliğe davet edildi.

Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...
İngiltere, Fransa, Belçika gibi farklı ülkelerden markaların yer aldığı iki gün süren etkinlikte Tosun, ilhamını adalardan alan iç çamaşırı koleksiyonlarını tanıttı.

Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...
Katılımcıların alışılagelmiş bikini ve iç çamaşırından farklı olduğunu vurguladığı Islandykoleksiyonları etkinlikte büyük beğeni topladı. 

Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...
Şu ana kadar Ibiza, Victoria, Sardunia, Cuba koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan Islandy'nin yeni koleksiyonları da yakında satışa sunulacak.

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