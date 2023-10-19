  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hazar Ergüçlü’den itiraf!

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Hazar Ergüçlü, köklü bir markanın da reklam yüzü oldu. Ergüçlü, "İtiraf emeliyim ki yüzde yüz yerli firmalarla çalışmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Hazar Ergüçlü’den itiraf!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hazar Ergüçlü iki yeni proje ile sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk kez bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçen Ergüçlü, önümüzdeki aylarda Kanal D'de başlayacak diziyle de seyirciyle buluşacak.

Hazar Ergüçlü’den itiraf!

"YERLİ MARKALARLA ÇALIŞMAK HEYECANLANDIRIYOR"

Ünlü oyuncu 20 saate yakın süren kampanya çekimlerinde enerjisi ve doğallığıyla dikkat çekti. Elle Shoes ile gerçekleştirdiği iş birliği ile ilgili olarak Ergüçlü “İtiraf etmeliyim ki yüzde 100 yerli ve köklü markalarla çalışmak beni daha çok heyecanlandırıyor" dedi.

Hazar Ergüçlü’den itiraf!

Ünlü oyuncunun dev ayakkabı kutuları ve sihirli ayakkabıları ile bir hayalperesti canlandırdığı kampanya iki filmlik bir seriden oluşuyor.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi
  Magazin

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu
  Magazin

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?
  Magazin

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!
  Magazin

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Öğrenciler 100. yıl marşlarını seçti
  Magazin

Öğrenciler 100. yıl marşlarını seçti