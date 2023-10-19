Hazar Ergüçlü’den itiraf!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hazar Ergüçlü iki yeni proje ile sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk kez bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçen Ergüçlü, önümüzdeki aylarda Kanal D'de başlayacak diziyle de seyirciyle buluşacak.

"YERLİ MARKALARLA ÇALIŞMAK HEYECANLANDIRIYOR"

Ünlü oyuncu 20 saate yakın süren kampanya çekimlerinde enerjisi ve doğallığıyla dikkat çekti. Elle Shoes ile gerçekleştirdiği iş birliği ile ilgili olarak Ergüçlü “İtiraf etmeliyim ki yüzde 100 yerli ve köklü markalarla çalışmak beni daha çok heyecanlandırıyor" dedi.

Ünlü oyuncunun dev ayakkabı kutuları ve sihirli ayakkabıları ile bir hayalperesti canlandırdığı kampanya iki filmlik bir seriden oluşuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.