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Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu

Clear’ın kadın ve erkek saç bakım ihtiyaçlarına özel tasarlanan yeni saç dökülmesi karşıtı uzman bakım serileri, marka yüzleri Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka ev sahipliğinde özel bir davetle kutlandı.

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu
Geceye katılanlar arasında olan Hazar Ergüçlü de soruları yanıtladı.

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu
Ergüçlü, "Çok güzel geziceğim, yazı değerlendiriceğim. Vaktim oldukça ailemin yanına da gitmeyi çok seviyorum. Kıbrıs benim için yurt dışı olmaktan çıktı artık ya. Her boşlukta onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum" dedi.

Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu
Geçtiğimiz günlerde ilk kez aşkları ortaya çıkan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşayan oyuncu, "Her şey yolunda ya. Keyfim yerinde, çok iyiyim. Çok yeni daha ama çok mutluyuz" dedi.

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