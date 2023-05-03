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SnobMagazin.com

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, beş yıldır birlikte olduğu Onur Ünlü'den geçtiğimiz aralık ayında ayrılmıştı. Oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü'den 2022'nin aralık ayında ayrılan Hazar Ergüçlü'nün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?
30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, 49 yaşındaki Onur Ünlü'nün sevgili olduğu dönemdeki aralarındaki 19 yaş farkı sık sık gündem oluyordu.

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?
Ergüçlü'nün Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile birlikte olduğu iddia edildi.

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?
Soyocak'ın Instagram'ın hikaye bölümünden Ergüçlü'yü paylaşması, aşk iddialarını güçlendirdi.

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?
Müzisyenin bu paylaşmı Ergüçlü'nün hayranlarını ise heyecanlandırdı.

Hazar Ergüçlü kalbini bakın hangi şarkıcıya kaptırdı?

Hazar Ergüçlü'nün, Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. 

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