  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar
İspanya'ya gittiğini söyleyen oyuncu, "İspanyolca öğrenmeye dil okuluna gittim. Tatilden çok okul oldu. İspanya'da salı günü 'Kardeşlerim' izleniyor. Çok izleniyor. 20 gün Barselona'da kaldım. Orada çok tanınıyordum. Yürümekte zorlandım. Şengül karakterine bayılıyorlar. Onların ulusal kanalında birinciyiz. Orada bir köye gittim, kafede garson biri görünce çığlık attı. Bir yerde oturuyordum, 'Fadik' diye bağıran gördüm. Çok şaşırdım. Genci ve yaşlısı herkesi tanıyor. Çok duygulandım. Dördüncü sezonu çekmek için geldik" dedi.

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar
Atasoy, "Fiyatlar pahalı mıydı?" sorusuna, "Euroyu düşünmezsen İstanbul'dan daha ucuz. Bizdeki yemek fiyatları almış başını gitmiş. Orada daha makul yemek yedi. Euro bu kadar yüksek olmasına rağmen..." diye konuştu.

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu
  Magazin

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Seren Serengil hastanelik oldu!
  Magazin

Seren Serengil hastanelik oldu!

Yüsra Geyik mutlu olmadığını açıkladı
  Magazin

Yüsra Geyik mutlu olmadığını açıkladı

Seray Kaya hayalindeki rolü açıkladı! Hayranları şok olacak!
  Magazin

Seray Kaya hayalindeki rolü açıkladı! Hayranları şok olacak!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı eleştirilere cevap verdi
  Magazin

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı eleştirilere cevap verdi

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!
  Magazin

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!