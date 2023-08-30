Kardeşlerim'e veda eden Onur Seyit Yaran öyle bir şey yaptı ki! Sette herkes şok oldu! Kardeşlerim dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı.