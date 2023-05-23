  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek geçtiğimiz 30 Aralık'ta sevgilisine Belgrad'da evlenme teklifi etmişti. Cihan Şimşek "23 Haziran'da düğünümüze bekliyoruz" dedi.

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

 

Atv ekranlarında yayınlanan “Kardeşlerim” dizisinin usta isimleri önceki gün akşam yemeği için bir araya geldi. Rumo Ristorante isimli mekanda yemek yedikten sonra gazetecilerle bir araya gelen Turan Cihan Şimşek, Sinem Şimşek, Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir’in keyifleri yerindeydi.

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Belgrad’da Cihan Şimşek’in evlenme teklifini kabul eden Sinem Şimşek, “Tarih yaklaşıyor. Neredeyse 1 ay kaldı. Düğün için oldukça heyecanlıyız. 23 Haziran’da herkesi bekliyoruz” dedi.

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Cihan Şimşek ise “Her şey güzel gidiyor. Dizimizin son iki bölümü kaldı. Düğün içinde oldukları heyecanlıyız 23 Haziran’da bekliyoruz” dedi. Çift balayı içinde Avrupa’da bir yere gideceklerini dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu
  Magazin

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

Wilma Elles Cannes’ı büyüledi
  Magazin

Wilma Elles Cannes’ı büyüledi

Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim
  Magazin

Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim

Pınar Deniz kombiniyle beğeni topladı
  Magazin

Pınar Deniz kombiniyle beğeni topladı

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje
  Magazin

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti