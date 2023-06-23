 Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evlendi

Kardeşlerim dizisin başrol oyuncusu ve Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek ve Sinem Şimşek dünyaevine girdi.

Mutlu çiftin düğünlerine başta kardeşlerim dizisi oyuncuları ve aileleri yalnız bırakmadı. Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can vardı.

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