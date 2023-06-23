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Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evlendi

Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek dünyaevine girdi. İşte detaylar...

Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evlendi

Kardeşlerim dizisin başrol oyuncusu ve Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek ve Sinem Şimşek dünyaevine girdi.

 Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evlendi

Mutlu çiftin düğünlerine başta kardeşlerim dizisi oyuncuları ve aileleri yalnız bırakmadı. Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can vardı.

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