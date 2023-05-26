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Ünlü oyuncu Doğukan Polat kendi cenazesine lokma gönderdi

Yalı Çapkını'nın Fuat’ı Doğukan Polat, bu akşam yayınlanacak cenaze sahnesi için set ekibine lokma gönderdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Doğukan Polat kendi cenazesine lokma gönderdi

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi “Yalı Çapkını”nın Fuat’ı Doğukan Polat, bu akşam yayınlanacak cenaze sahnesi için set ekibine lokma gönderdi.

Ünlü oyuncu Doğukan Polat kendi cenazesine lokma gönderdi
Geçtiğimiz bölüm trafik kazasında ölen Fuat’ın cenaze töreni için hafta içi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda çekim yapıldı.

Ünlü oyuncu Doğukan Polat kendi cenazesine lokma gönderdi
Çekimler için uzun saatler çalışan arkadaşlarına jest yapan Doğukan Polat, bir hayır lokmacısıyla anlaşarak lokma ikramında bulundu. Acılı sahneyi çekerken duygulanan ekip, “Doğukan, kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu” diyerek Polat’ın kulaklarını çınlattı.

Ünlü oyuncu Doğukan Polat kendi cenazesine lokma gönderdi

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