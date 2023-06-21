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Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ile Selen Özbayrak aşk yaşıyor

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ile Selen Özbayrak'ın birlikte olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ile Selen Özbayrak aşk yaşıyor

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinde, Fuat rolünü oynayan Doğukan Polat ile Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı.

 Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ile Selen Özbayrak aşk yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen çift, hayranlarını mutlu etti.

 

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