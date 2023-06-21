 Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ile Selen Özbayrak aşk yaşıyor

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinde, Fuat rolünü oynayan Doğukan Polat ile Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen çift, hayranlarını mutlu etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.