Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Ünlü oyuncu Aslı Enver, başrolünü Mehmet Günsür ile paylaştığı Arayış filminin galasına katıldı.



Berkin Gökbudak ile evlenen ve sekiz aylık hamile olan oyuncunun, karnı burnunda hali ilk kez ortaya çıktı.



Enver'in kızı olacak.

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