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Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in karnı burnunda fotoğrafı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Ünlü oyuncu Aslı Enver, başrolünü Mehmet Günsür ile paylaştığı Arayış filminin galasına katıldı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü
Berkin Gökbudak ile evlenen ve sekiz aylık hamile olan oyuncunun, karnı burnunda hali ilk kez ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü
Enver'in kızı olacak.

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