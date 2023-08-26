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Aslı Enver'den aile pozu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, aile karelerini yayınladı. İşte detaylar...

Aslı Enver'den aile pozu

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Aslı Enver'den aile pozu
Oyuncu, çocuğunu öptüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.

 Aslı Enver'den aile pozu

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