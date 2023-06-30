Ünlü oyuncu Aslı Enver'den bayram pozları geldi.

Sekiz aylık hamile olan oyuncu, beş kare yayınladı.



Enver, karelere, "Çok" diye yazdı.

Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Enver'in kızı olacak.

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