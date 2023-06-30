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Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Aslı Enver eşi Berkin Gökbulak ile fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den bayram pozları geldi.

 Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı

Sekiz aylık hamile olan oyuncu, beş kare yayınladı.

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı
Enver, karelere, "Çok" diye yazdı.

 Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı

Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

 Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı

Enver'in kızı olacak.

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını paylaştı

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