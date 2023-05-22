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Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı Disney+’ın yeni orijinal dizisi ‘Arayış’ın yayını için geri sayım devam ediyor. 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda yayına girecek olan dizinin ana afişi yayınlandı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ yeni orijinal içeriklerine 14 Haziran’da ‘Arayış’ı ekliyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde aynı anda yayına giriyor. Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı; Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizi, izleyenleri gizemli bir dünyanın derinliklerine götürecek. Dikkat çekici kadrosu ve hikayesiyle şimdiden tanıtımlarıyla merak uyandıran dizinin ana afişi de yayınlandı.

 Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi ‘Arayış’ 14 Haziran’da sadece Disney+’ta…

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