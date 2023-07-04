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Aslı Enver anne oldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, anne oldu. İşte haberin detayları...

Aslı Enver anne oldu

Başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi.

Aslı Enver anne oldu
Çiftin dün gece dünyaya gelen bebeklerinin adı Elay oldu.

 Aslı Enver anne oldu

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta ve ekibi tarafından gerçekleştirilen doğum sonrasında, Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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