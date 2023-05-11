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Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 39'uncu yaşını kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile gittiği yurt dışında ilk kez karnını gösterdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Aslı Enver, 39'uncu yaşını kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Yedi aylık hamile olan oyuncu, ilk kez karnını gösterdi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü
Oyuncunun karnının burnunda olduğu görüldü.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Pasta üflerken de fotoğraf çektiren Enver, "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" dedi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Çiftin bir kızı olacak.

 

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