Ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeği göründü

Aslı Enver, 39'uncu yaşını kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti.

Yedi aylık hamile olan oyuncu, ilk kez karnını gösterdi.



Oyuncunun karnının burnunda olduğu görüldü.

Pasta üflerken de fotoğraf çektiren Enver, "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" dedi.

Çiftin bir kızı olacak.

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