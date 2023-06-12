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Ünlü komedyen Okan Bayülgen'i görenler tanıyamadı!

Ünlü komedyen Okan Bayülgen, punk modasına uydu. Komedyenin giyim tarzı ve saç modeliyle görenleri hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Ünlü komedyen Okan Bayülgen'i görenler tanıyamadı!

Milliyet'ten Hüseyin Altun'ın haberine göre; Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy'la Hollywood Vampires’ın konserini izlemeye gitti.

Ünlü komedyen Okan Bayülgen'i görenler tanıyamadı!
Punk modasına uyan şovmen, giyim tarzı ve saç modeliyle görenleri hayrete düşürdü. Gazetecileri gören Bayülgen, "Arkadaşlar panik yapmayın. Evet benim, yanlış görmediniz" dedi.

Ünlü komedyen Okan Bayülgen'i görenler tanıyamadı!

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