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Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Flaş itiraf!

Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Şok itiraf! İşte detaylar...

Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Flaş itiraf!

Göktürk Dergisi'ne verdiği röportajda Deniz Seki, "Sizde yeri ayrı olan bir şarkı var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Flaş itiraf!

"Herkes Doyamadım isimli şarkımı Okan Bayülgen'e yazdığımı düşündü fakat ben o şarkımı çok erken yaşta kaybettiğim babam için yazmıştım."

 Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Flaş itiraf!

İŞİMİ AŞKLA YAPIYORUM. ŞARKILARIMI YAŞAYIP YAZIYORUM

Göktürk Dergisi'ne verdiği röportajda Deniz Seki'ye sahne performansı hakkındaki bir soru yöneltildiğinde Deniz Seki'den sahneye duyduğu sevgiyi anlatan bir cevap geldi: "İşimi aşkla yapıyorum ve şarkılarımı yaşayarak yazıyorum.

Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Flaş itiraf!

Ayrıca çok iyi bir gözlemciyim, her hikâye bei başka bir yere götürüyor. Sahnede de hep gözlerim kapalıdır zaten. Şarkılarımı o şekilde daha iyi hissediyorum diyebilirim."

 Deniz Seki Doyamadım şarkısını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e mi yazdı? Flaş itiraf!

 

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