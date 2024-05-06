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Deniz Seki damgasını vurdu

Türk pop müziğinin en güzel aşk şarkılarını yazan kadını Deniz Seki, Çeşme'de Aydem Enerji yönetim zirvesinde sahne aldı. Seki, performansı ve güzelliğiyle herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Deniz Seki damgasını vurdu

Bugüne kadar yayınladığı albümler ve şarkılarla kendine yıkılmaz bir kariyer inşaa eden Seki, eşsiz güçlü sahne üstü performansıyla geceye katılan herkesi adeta büyüledi.

Deniz Seki damgasını vurdu

Özellikle 'Yarın Olmaz Şimdi' şirket mottosunu temsil eden klasikleşmiş Çilli Bom şarkısını sürpriz yaparak söyleyen Seki'ye tüm şirket çalışanları dev bir koro halinde ayağa kalkıp, dans ederek ve söyleyerek eşlik etti.

Deniz Seki damgasını vurdu

Bu sürpriz karşısında şarkı bitiminde alkışlar ve ıslıklarla sevenlerinin sevgi tezahüratına çok sevindiğini söyleyen Seki, 2 saat boyunca eski, yeni hitlerini, sevdiği coverları seslendirerek unutulmaz, eğlencesi bol bir geceye imzasını attı.

Deniz Seki damgasını vurdu

Sesi, şarkıları, performansının yanı sıra Seki, derin bacak yırtmaçlı ve altın pullarla kaplı elbisesiyle de göz kamaştırdı.

Deniz Seki damgasını vurdu

 

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