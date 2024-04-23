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Deniz Seki’den alkışlanacak hareket

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Deniz Seki 1,5 aylık yavru bir kedi sahiplendi. 

Deniz Seki’den alkışlanacak hareket

İlk defa bir yavru kedi sahiplenen Deniz Seki “Adını Ziya Seki koydum… Artık minik bir oğlum var benimde. Hayatın tüm stresini, kötülüklerini, acılarını can dostlarımızın sevgisiyle aşıyorum. Ziya’da artık köpeğim Leyla’m gibi benim mutluluk kaynağım” sözlerini dile getirdi.

Deniz Seki’den alkışlanacak hareket

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