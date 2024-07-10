Deniz Seki'den hayranlarına sağlık durumu ile ilgili videolu mesaj

Deniz Seki, ayak tarağında meydana gelen probleme Maslak Acıbadem'de hemen müdahale edildiğini, kısa sürede de yeni şarkı yayını ve konserlerine hemen başlayacağını açıkladı.

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Sosyal medya hesabında Deniz Seki'nin yaptığı videolu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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