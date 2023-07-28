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Deniz Seki'den mayolu poz

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, mayolu pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Deniz Seki'den mayolu poz

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, konserlerinden kalan zamanlarda tatil yapıyor.

Deniz Seki'den mayolu poz
Şarkıcı, tatilden yeni karesini paylaştı.

Deniz Seki'den mayolu poz
Seki, siyah mayolu pozunu Instagram'dan yayınladı.

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