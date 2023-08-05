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Deniz Seki 2014'te altı ay firar etme nedenini yıllar sonra ilk kez anlattı

2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, cezaevi süreci hakkında konuştu. 218 günün ardından Kasım 2010'da tahliye edilen, daha sonra yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı, 2014'te altı ay firar etme nedeninini de yıllar sonra ilk kez anlattı.

Deniz Seki 2014'te altı ay firar etme nedenini yıllar sonra ilk kez anlattı

Deniz Seki, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' serisine konuk oldu. Bir dönem cezaevinde yatan 53 yaşındaki sanatçı, ünlü olmasaydı bunların başına gelmeyeceğini savundu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deniz Seki 2014'te altı ay firar etme nedenini yıllar sonra ilk kez anlattı
"Başıma gelen tozlu topraklı yollar var" sözleri üzerine "O kadar tozlu topraklı yollar bu kadar ünlü olmasaydınız başınıza gelir miydi?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Tabii ki gelmezdi. Günah keçisi seçildim, net. Hayatımdan beş yıl gitti, beş yılımı çaldılar. Yüce Rabbim'e havale ediyorum. Anneceğim o kadar içine atmış ki ben çıktıktan sonra hastalandı. Beyin kanseri o zaman patladı. Gözüm doluyor" yanıtını verdi.

Deniz Seki 2014'te altı ay firar etme nedenini yıllar sonra ilk kez anlattı
Hayat başka bir şey öğretti bana. Yaşadığım her koşulla başa çıkabiliyorum. Yaşadığım yeri çiçeklendiriyorum, enerjimi çok seviyorum. Orayı da öyle yapmıştım. Başka türlü işin içinden çıkamazdım. Yaşadığım travma çok ağırdı. Oradan çıkıp tekrar sahne almak... Seni ışıkların altından alıp, simsiyah bir yere koyuyorlar ve sen orayı bembeyaz yapmak zorundasın. Çünkü yaşamak istiyorum ve sorumluluklarım var, sevenlerim var, ailem var. Hayat hikayemin bir parçası olarak kabul ettim. Benim okuduğum okulu herkes okuyamaz, öyle bir üniversite yok; hayat üniversitesi.

Deniz Seki 2014'te altı ay firar etme nedenini yıllar sonra ilk kez anlattı

ORANIN PİS KOKUSU BURNUNA GELİYOR

Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alınıp, tekrar hapse gönderilen Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden Haziran 2017'de tahliye edilmişti. Firar etme sürecini anlatan şarkıcı, "Orayı bilerek gitmek çok kötü. Zaten o yüzden firar ettim. Bir kere girdim, 218 gün. Tahliye edildikten sonra yeniden bir şeyler... Bilmeden bir şekilde giriyorsun ama oranın o pis kokusunu bilerek girmek! Burnunu geliyor. O yüzden altı ay firar ettim, kaçtım. Suçum yok arkadaş, suçum yok! Bitti gitti. Hani albümlere bakarsın ya, eski fotoğraflarda kalmış bir olay. Bana çok şey öğretti. Ben bir insanın üç saniyede MR'ını çekebilyorum. Çünkü yedi bin çesit insan tanıdım" şeklinde konuştu.

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