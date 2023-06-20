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Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı!

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mohikan tarzı kestirdiği saçlarıyla geçtiğimiz hafta Johnny Depp'in solist olduğu Hollywood Vampires'ın İstanbul'da verdiği konserde objektiflere yansıyan Okan Bayülgen önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı!

Yeni stiliyle oldukça şaşırtan ancak bu kez kazıttığı saçlarını gizlemek için şapka takan oyuncu, hızlı adımlarla yürüdükten sonra yakınlardaki bir kuruyemişçiye girdi.

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı!

Bayülgen, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yapmayın yav böyle sokakta olmuyor. Biz eski arkadaşız sizinle" diye sitem etti.

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı!

Bayülgen, "Tarz yaratmak istemedim, oyunla ilgili bir durum bu Biliyorsunuz yazıp, yönettiğim ve oynadığım 'Richard' oyunum var. Bir de yeni sezonda 'Drakula' projesi var yeni. Ben de Drakula'yı oynayacağım. İyi bir kadrosu olacak herhalde. Tiyatro işleri için koşturuyorum arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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