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Ünlü isimlerden bağış çağrısı

Burcu Biricik, Selen Uçer, Bülent Parlak, Sarp Akkaya, Doğukan Manço doğum günlerini Tohum Otizm Vakfı'na bağışladı

Ünlü isimlerden bağış çağrısı

20 yıldan beri otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, gençler ve aileleri için çalışan Tohum Otizm Vakfı'nın çalışmalarını desteklemek için ünlü isimler harekete geçti. İyilik Paylaş Platformu üzerinden kampanya başlatan Burcu Biricik, Selen Uçer, Bülent Parlak, Sarp Akkaya ve Doğukan Manço doğum günlerini Tohum Otizm Vakfı için bağışladılar.

Ünlü isimlerden bağış çağrısı

Sivil toplum çalışmalarına destek vermek isteyenlerin belirledikleri bir Sivil Toplum Kuruluşu için “doğum gününü paylaş” kurgusu ile kampanya yaratarak bağış toplayabildiği bir teknoloji girişimi olan İyilik Paylaş platformunda, iş dünyası ve sanat camiasından tanınmış isimler doğum günleri için bağış kampanyası oluşturarak, çevrelerini hediye ya da benzeri sürprizler yerine kampanyalarına destek olmaları için harekete geçiriyorlar.

Ünlü isimlerden bağış çağrısı

Tohum Otizm Vakfı için yapılan “doğum gününü paylaş” kampanyalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri Burcu Biricik, Selen Uçer, Bülent Parlak, Sarp Akkaya ve Doğukan Manço mayıs ayında doğum günlerini Tohum Otizm Vakfı ile paylaşarak otizmli çocukların eğitimlerine destek oldular.

Ünlü isimlerden bağış çağrısı

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya “Vakfımızın çalışmalarını desteklemenin farklı bir yolu olarak “doğum gününü paylaş” kampanyaları hem farkındalık hem de eğitim çalışmalarımıza kaynak sağlanması açısından bizler için önemli. Kampanyalarını çevreleri ile paylaşan, bağış yapıp kampanyalara katkı sunan destekçilerimiz Vakfımızın eğitim çalışmalarına destek oluyor. Umutla başlanan yeni bir yaşın mutluluğunu otizmli çocukların eğitimine dönüştüren Burcu Biricik, Selen Uçer, Bülent Parlak, Sarp Akkaya, Doğukan Manço ‘ya ve tüm destekçilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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