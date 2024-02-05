Ünlülere ‘altın vize’ cazip geldi

AB ülkelerine seyahat kolaylığı sağlayan ‘Altın Vize’, yani Golden Visa uygulaması ünlü isimleri de cezbediyor! Hürriyet’te Mehmet Üstündağ’ın yaptığı habere göre, oyuncular Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak ile yönetmen arkadaşları Cem Karcı da Yunanistan’dan ev alarak Golden Visa’ya başvurdu.

Bu yatırımı tercih etme nedenlerini de haberde var: Uzun vize bekleme süreleri, başvurularının keyfe keder iptal edilmesi ve 80 Euro’luk ücrete rağmen çok kısa süreli vizelerin verilmesi yıldırmış belli ki!

Geçtiğimiz yıl basına yansımıştı… Volkan Konak ve Onur Akın Almanya’dan, Hande Yener ABD’den vize alamadıkları için buradaki konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Hatta Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde oyunu olan Başak Daşman da vize sorunu yüzünden Almanya’da sahneye çıkamamıştı! Liste uzayıp gidiyor… Bu nedenle de yatırım imkânı olanlar, artık ‘komşu’da ev alarak vize sorununu aşmaya çalışıyor!

Mehmet Üstündağ, geçtiğimiz aylarda da şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Demet Özdemir’in de Yunanistan’dan ev alarak, bu yola başvurduğunu yazmıştı.

En düşük yatırım eşiği Yunanistan’da

Mehmet Üstündağ, Golden Visa’nın şartlarını öğrenmek için işin uzmanı Deniz Sevgür Siourounis’la konuştu. Deniz Sevgür Siourounis, Atina’da avukat eşi Nikolaos Siourounis ile birlikte ‘77A Real Estate’ adında bir emlak ofisi ve hukuk firması işletiyor.

İşte, anlattıkları: “Golden Visa, Avrupa’da size ve ailenize sınırsız oturum izni sağlar ve tüm 26 Schengen ülkesini vizesiz ziyaret edebilirsiniz. Avrupa’daki Golden Visa programları arasında Yunanistan, en düşük yatırım eşiğine sahip. Programa hak kazanmak için Pire bölgesinde minimum 250 bin Euro, Atina bölgesinde minimum 500 bin Euro yatırım yapmanız gerekmektedir. Golden Visa’yı en cazip kılan ise hareket özgürlüğü. Yunanistan’dan alınan Golden Visa ile bir gün dahi ülkede yaşamanız gerekmiyor. Çocuklarınız için ülkenin eğitim olanaklarından da faydalanabilirsiniz. Diğer başka bir motivasyon da finansal açıdan döviz kira getirisidir. Artık programa uzaktan başvurmak bile mümkün.”

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