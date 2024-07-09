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SnobMagazin.com

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

2014 yılından bu yana mutlu evlilikleri devam eden Burcu Biricik ile Emre Yetkin, şimdilerde doğum için gün sayıyor. Heyecanları günden güne artan ünlü çiftten Biricik, karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

Emre Yetkin ile 10 yıldır mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini açıklamıştı. 

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

LUNA BEBEK GELİYOR

Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, kızına "Luna" adını vereceğini duyurmuştu.

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

Şimdilerde kızlarına kavuşmak için gün sayan çiftten Burcu Biricik, karnı burnunda fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

Vogue Türkiye dergisi için hamilelik pozları veren Burcu Biricik, fotoğraflarını sosyal medyada "Bana en güzel anılarımdan birini verdiniz" notuyla yayınladı. 

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

DOĞUM ÖNCESİ KONSERE GİTTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava'daki konserine giden Burcu Biricik, doğum için gün saydığını açıklamıştı. 

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

 "HAMİLELİKTE SON HAFTALAR SIKINTI"

"Herhalde burdan doğuma giderim diye düşünüyorum" diye espri yapan Burcu Biricik, "Zeynep'in konserine çok gelmek istiyordum, bugün kaçıramazdım o yüzden geldim. Hamilelik iyi geçti, keyifliydi. Ama son haftalar sıkıntı... Hacıyatmaz gibi bir sağa yatıyorum bir sola yatıyorum. Sıcaklar basıyor, ayaklarım şişiyor. Olabilecek her şeyi yaşıyoruz ama tatlıyız" dedi. 

Burcu Biricik karnı burnunda poz verdi

BİRİCİK'E EŞİNDEN UYARI

Eşi Emre Yetkin'in konser öncesi "Fazla tepinme" sözleriyle alakalı da konuşan Biricik, "Korkuyor o da her an doğuma gideriz diye. Ona 'sen çantaları hazır tut, bakarsın burdan hastaneye gideriz' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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