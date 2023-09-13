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İpek Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenmişti. 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 47 yaşındaki Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi.

İpek Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı.

İpek Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi

Daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu.

İpek Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi

3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a gelen 47 yaşındaki sanatçı hamile olduğunu öğrendi.

İpek Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi

Büyük bir mutluluk yaşayan ve hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek isteyen İpek Açar’dan ilk hamilelik pozu geldi.

 

İpek Açar'dan ilk hamilelik pozu geldi

Çift daha önce erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

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