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Ünlü çift Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba oluyor  

Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Ünlü çift Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba oluyor  

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; osyal medyanın en ünlü ve üretken isimlerinden Rachel Araz, 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi’nin patronu Sami Kiresepi ile hayatını birleştirmişti. Mutlu çift, 2018 yılında ilk bebekleri Galia’yı kucaklarına almıştı. Sosyetenin stil ikonlarından olan Rachel Araz, çok geçmeden ikinci kez hamile kalarak 2020’de oğlu Lionel’i dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Ünlü çift Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba oluyor  

Şimdi aldığım haberlere göre Kiresepi Ailesi büyümeye devam ediyor. 35 yaşındaki Araz’ın üçüncü bebeğine 3 aylık hamile olduğunu öğrendim. Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil; bir kızı ve bir oğlu olan çiftin gönlünden ne geçiyor onu öğrenemedim. Başarılı influencer, çocuklarının yüzlerini 1 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşmıyor ama onu yakında hamile stiliyle görebiliriz.

Ünlü çift Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba oluyor  

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