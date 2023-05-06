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Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı

Ünlü çift Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç, sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını yayınladı. İşte detaylar..

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı

Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı.

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı
Eski karelerini yayınlayan şarkıcı ile oyuncu, binlerce beğeni aldı.

 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı

Kareleri hem Mosso hem de Sağdıç, kendi Instagram hesabından yayınladı.

 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı

Çift, "O zaman biraz da “love” diyelim. Siz de maşallah diyin olur mu?" diye yazdı.

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı
Mosso, pozlara nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.

 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.

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