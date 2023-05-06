 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı

Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı.



Eski karelerini yayınlayan şarkıcı ile oyuncu, binlerce beğeni aldı.

Kareleri hem Mosso hem de Sağdıç, kendi Instagram hesabından yayınladı.

Çift, "O zaman biraz da “love” diyelim. Siz de maşallah diyin olur mu?" diye yazdı.



Mosso, pozlara nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.

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