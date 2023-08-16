  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı

Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı

İtalyan sunucu Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius, çocuklarını kucağına aldı.

Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı
Çift, hastanede odasından fotoğraf paylaştı.

Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı
İkili, bebeklerine Aria adını verdi.

 Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı
İtalyan sunucu, "Bugün senin sayende yeniden doğdum. Hoş geldin Aria... Sen isteyebileceğimiz en güzel hediyesin" diye yazdı.

Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
  Magazin

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
  Magazin

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  
  Magazin

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!
  Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!

Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı Instagram'dan neden takipten çıkardı?
  Magazin

Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı Instagram'dan neden takipten çıkardı?