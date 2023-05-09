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Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

İtalyan sunucu Diletta Leotta, karnı burnunda pozunu paylaştı. Sunucuya beğeni yağdı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurmuştu.

 Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

Bir dönem Can Yaman ile birlikte olan Leotta'nın karnı çıkmaya başladı.

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  
Sunucu, 33 yıllık şampiyonluk özlemini dindiren Napoli'nin kendi sahasında Fiorentina maçında görev yaptı.

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  
Pembe elbise giyen Leotta, "Gelecek pembe" notunu düştü.

 

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