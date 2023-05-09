 Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurmuştu.

Bir dönem Can Yaman ile birlikte olan Leotta'nın karnı çıkmaya başladı.



Sunucu, 33 yıllık şampiyonluk özlemini dindiren Napoli'nin kendi sahasında Fiorentina maçında görev yaptı.



Pembe elbise giyen Leotta, "Gelecek pembe" notunu düştü.

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