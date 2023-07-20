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Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar

Can Yaman'dan ayrılan ardından Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, hamilelik pozlarını paylaştı.

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar
Doğumuna günler kalan sunucu, karnı burnunda pozlarını yayınladı.

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan karnı burnunda pozlar

Leotta'ya binlerce beğeni geldi.

 

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