  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu geldi. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

 

Bir dönem Can Yaman ile sevgili olan ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, hamilelik fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. 

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

İtalyan sunucu, hamile olan arkadaşı Irene Simeone ile denizde poz verdi.

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Aynı pozu İtalyan sunucunun sevgilisi Loris Karius ile arkadaşı Irene Simeone'nin eşi Mirko Manola da verdi. 

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

İtalya'da tatile çıkan Leotta, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci sevgilisi Karius'un karesini de yayınladı. 

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

İtalyan sunucu, denizin içinde de karesini yayınladı. 

Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Leotta, son olarak köpeğini de paylaştı. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  
  Magazin

Ünlü sunucu Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu
  Magazin

Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu

İzmir'de evi yanan İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama geldi  
  Magazin

İzmir'de evi yanan İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama geldi  

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu
  Magazin

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu

Ünlü isim Tuğçe Aral'dan flaş itiraf: Düşmeni bekleyen düşman ordusu var
  Magazin

Ünlü isim Tuğçe Aral'dan flaş itiraf: Düşmeni bekleyen düşman ordusu var

Hande Erçel'den yeni poz
  Magazin

Hande Erçel'den yeni poz