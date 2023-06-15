 İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

İtalyan sunucu Diletta Leotta hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor.



Doğumuna günler kalan sunucu, yeni pozlarını yayınladı.



Alman file bekçisi Loris Karius ile birlikte olan Leotta'ya beğeni yağdı.

Sunucu pozlara, "Sahne arkası" yazdı.



Leotta'ya onlarca da yorum geldi.

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