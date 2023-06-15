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İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Çocuğunu kucağına almak için gün sayan İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu geldi. İşte detaylar...

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

 

İtalyan sunucu Diletta Leotta hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
Doğumuna günler kalan sunucu, yeni pozlarını yayınladı.

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
Alman file bekçisi Loris Karius ile birlikte olan Leotta'ya beğeni yağdı.

 İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Sunucu pozlara, "Sahne arkası" yazdı.

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
Leotta'ya onlarca da yorum geldi.

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

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