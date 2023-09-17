Umut Evirgen’in yeni filmi ‘Annesinin Kuzusu’nun teaser’ı yayınlandı

Umut Evirgen’in senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Annesinin Kuzusu’ filminin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen ‘Annesinin Kuzusu’, alışılmadık bir aile hikayesi ile herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

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