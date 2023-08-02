Alina Boz ve Umut Evirgen'den yeni poz

Geçtiğimiz haftalarda aşkını ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen'den yeni poz geldi. Mithat Can Özer'den ayrılan Boz, yönetmen ve işletmeci Evirgen ile birlikte olmaya başlamıştı.

Boz, sevgilisi Evirgen ile karesini paylaştı. Evirgen de aynı kareyi yayınlayarak, kalp emojisi koydu.

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