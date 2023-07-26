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Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?

Çiçeği burnunda sevgililer Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? İşte detaylar...

Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?

Altı yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?
İkili şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor.

 Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?

2. Sayfa'nın haberine göre; Evirgen yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dedi. Çiftin evleneceği konuşuluyor.

Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?

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