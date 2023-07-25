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Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor

Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor. İşte haberin detayları...

Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor

Altı yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor

Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.

Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor
Çifte, fotoğrafı Muhsin Akgün de eşlik etti.

Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor
Çiftin kareleri sosyal medyada gündem oldu.

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