Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor

Altı yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.



Çifte, fotoğrafı Muhsin Akgün de eşlik etti.



Çiftin kareleri sosyal medyada gündem oldu.

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