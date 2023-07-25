 Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşkını ilan etti

Adları bir süredir birlikte anılan Alina Boz ile Umut Evirgen aşkını Instagram'dan ilan etti. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Boz, sevgilisinin sırtına çıktı.

Evirgen o anları Instagram'dan paylaşarak, aşklarını ilan etti.

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