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Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele poz

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele poz... İşte detaylar...

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele poz

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen'in aşkı devam ediyor.  Çift, Mikonos tatilinden sonra Paris'e gitti. 

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele poz

İkili, el ele pozunu Instagram'dan yayınladı. 

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